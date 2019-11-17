شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى المكلف: مفاوضات تشكيل الحكومة ستبدأ خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة المكلف فى تونس الحبيب الجملى، إن مفاوضات تشكيل الحكومة ستبدأ خلال يومين على أقصى تقدير، على أن يتوصل إلى اتفاق خلال شهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح بعد يوم واحد من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن مفاوضات تشكيل الحكومة ستبدأ خلال يومين على أقصى تقدير.

وأضاف الجملى فى تصريح إذاعى "ستشمل المفاوضات الأحزاب الممثلة فى البرلمان والمنظمات الوطنية وشخصيات وطنية وسياسيين من ذوى الخبرة والمجتمع المدني".

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وتابع "سأكون منفتحا على كل الكفاءات والأحزاب السياسية دون استثناء وكل من يرغب فى المشاركة وتحسين الأوضاع الصعبة".

ويحدد الدستور مهلة تشكيل الحكومة بشهر تمدد مرة واحدة.

ومن ثم يمكن لرئيس الدولة تعيين شخصية أخرى فى مدة إضافية أقصاها شهران، وفى حال عدم التوصل لتشكيل حكومة، فيحق للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة.