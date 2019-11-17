دجانيني يهدد #الأهلي بالرحيل

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشفت مصادر صحفية ، أن مهاجم الرأس الأخضر، دجانيني تفاريس، يهدد النادي الأهلي بالرحيل .

وبحسب صحيفة ”الرياض“ التي أوضحت أن دجانيني يطالب النادي بمبلغ مالي كبير، وذلك نتيجة تأخر دفعة مستحقة ورواتبه مايقارب 4 أشهر، ما أجبر اللاعب على التهديد بفسخ العقد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو تسليمه مستحقاته المالية.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الصائغ تبحث بشكل جدي مع المدير التنفيذي أحمد با معوضة إيجاد حل لمستحقات دجانيني تفاريس وبعض اللاعبين، التي ستكلف الأهلي كثيرًا من ميزانيته نظرًا، وأن رواتبهم مرتفعة.

ويمر النادي الأهلي بظروف عصيبة بسبب الخلافات التي نشبت بين الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة ورئيس النادي أحمد الصائغ.