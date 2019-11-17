شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد بديع.. البرق يعانق نافورة جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن المصور عادل محمد من التقاط مجموعة من الصور، التي أظهرت مشهداً مبهراً للبرق وكأنه نافورة تشع ضوء من الأرض إلى السماء.

وبّینت الصور التى تظهر مدى براعة واحترافية المصور في التقاطها لكون هذا المشهد قلما يتكرر، لحظة إشعاع البرق ومعانقته نافورة جدة، ما أضفى جانباً جمالياً بسماء المدينة.

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