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في مشهد بديع.. البرق يعانق نافورة جدة (صور)

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن المصور عادل محمد من التقاط مجموعة من الصور، التي أظهرت مشهداً مبهراً للبرق وكأنه نافورة تشع ضوء من الأرض إلى السماء.

وبّینت الصور التى تظهر مدى براعة واحترافية المصور في التقاطها لكون هذا المشهد قلما يتكرر، لحظة إشعاع البرق ومعانقته نافورة جدة، ما أضفى جانباً جمالياً بسماء المدينة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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