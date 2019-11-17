- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علماء: الطماطم المطبوخة تساعد في الحد من أمراض القلب أكثر من الطازجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أجرى العلماء أبحاثا على عشرين رجلا تناول نصفهم صلصة طماطم مطبوخة وتبعوها بوجبة عالية الدهون، بينما تناول النصف الآخر الوجبة بدون صلصة الطماطم.
وبتحليل النتائج وجد الباحثون من جامعة فيرونا في ايطاليا أن 80 غراما من صلصة الطماطم يوميا يحمي من الآثار السيئة التي يمكن أن تسببها الوجبات عالية الدهون، مثل مشاكل الأوعية الدموية وأمراض تصلب الشرايين.
ووجد العلماء أن مادة اللايكوبيين المضادة للأكسدة التي تعطي للطماطم لونها الأحمر لها فوائد صحية متنوعة وتزيد كميتها في صلصة الطماطم المطبوخة عنها في الحالة الطازجة.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء: الطماطم المطبوخة تساعد في الحد من أمراض القلب أكثر من الطازجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.