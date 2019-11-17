شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام النسخة الرابعة من مهرجان البحر بأكثر من 30.000 زائر بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض ختام فعاليات النسخة الرابعة من «مهرجان البحر» الذى استمر على مدار 10 أيام خلال الفترة ما بين 7 و16 نوفمبر 2019 على شاطئ مراسي، وقد تمكنت الفعالية من استقطاب أكثر من 30.000 شخص من المواطنين والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجى والمنطقة، حسبما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

وقد تضمن المهرجان عددًا كبيرًا من الأنشطة والأقسام المتنوعة التى تناسب الزوار على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، مثل الأنشطة البحرية والترفيهية والتسوقية والتثقيفية، حيث استمتع محبو البحر والرياضات البحرية بتجربة حافلة بالأنشطة الشيقة مثل ركوب القوارب وغيرها من الفعاليات المناسبة للعائلات كعروض الفرق التقليدية والحرفيين، بالإضافة إلى السوق التى شارك فيها تجار اللؤلؤ لعرض تشكيلة من القطع المميزة إلى جانب عددٍ من مزودى الأطعمة والمشروبات.

واستضاف المهرجان العرض البحرى العالمى لفنون الأكروبات «Del Mare»، وذلك إلى جانب متحف يوثق ارتباط المملكة بالبحر على مدى العصور. وبهذه المناسبة علق نادر المؤيد، الرئيس التنفيذى لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: «نحن سعداء بالإعلان عن ختام النسخة الرابعة من مهرجان البحر بهذا القدر من النجاح، حيث استقطب الحدث السنوى البارز عددًا قياسيًا من الزوار بلغ أكثر من 30.000 زائر من داخل البحرين والدول المجاورة خلال فترة إقامته».

وأضاف: «نتطلع إلى استضافة النسخة القادمة من مهرجان البحر، والتى تأتى ضمن جهودنا لإحياء إرث المملكة البحرى وتثقيف الزوار والسائحين بتاريخها العريق، إذ يُعد مهرجان البحر من بين أبرز الفعاليات الرامية إلى تطوير قطاع البحرين السياحى ومضاعفة إسهامه فى الناتج المحلى الإجمالي».