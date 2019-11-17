شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية تؤكد اتخاذ الترتيبات والإجراءات الأمنية استعدادًا لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أمس السبت اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الأمنية لانتخابات الرئاسة المقررة فى 12 ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وزارة الدفاع ، فى بيان مساء اليوم السبت على صفحتها بموقع (فيس بوك) ، "فى إطار التأمين الشامل للعملية الانتخابية التى تعهدت القيادة العليا للجيش الوطنى الشعبى بضمانها منذ استدعاء الهيئة الناخبة لاختيار رئيس للبلاد يوم 12 ديسمبر المقبل ، اتخذت كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية وفق الشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابى الهام".

Advertisements

وأكدت أن القيادة العليا للجيش باركت الهبة الشعبية وأعلنت دعمها للمطالب المشروعة للمواطنين فى تحقيق التغيير المنشود وإنجاز الهدف الرئيسى للمطالب المتمثل فى تنظيم انتخابات رئاسية فى إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة واسترجاع الأمل فى نفوس الجزائريين فى غد أفضل كما أراده الشهداء الأبرار.

وقالت " ولتمكين المواطنين والمرشحين من التحرك والتعبير فى جو يسوده الإطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن عشية انطلاق الحملة الانتخابية ، أعطت القيادة العليا للجيش التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائرى من المشاركة القوية والفعالة فى الحملة الإنتخابية وفى الاستحقاق الرئاسى المقبل بكل حرية وشفافية".

ودعت وزارة الدفاع كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة إلى جانب قوات الجيش ومختلف أجهزة الأمن التى تعمل ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيرى فى حياة ومستقبل البلاد ورفع التحدى الذى يعزز مكانة وسمعة الجزائر.