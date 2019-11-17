الأرصاد السعودية تحذر من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادى الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً فى الرياح السطحية, وتدنى فى مدى الرؤية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشر والنصف من مساء يوم الأحد .

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