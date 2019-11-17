شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تضرب عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة الجوف ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل القريات وطبرجل ومركز صوير وزلوم والاضارع وخوعاء وعذفاء وميقوع كما طالت الأمطار محافظة المجاردة، شملت معظم أرجاء المحافظة والمراكز التابعه لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مراكز محافظة تيماء، شملت مركز العسافية وأبيط وجريش، كما هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت محافظات الداير بنى مالك والريث وهروب وضمد والدرب ومراكز الشقيرى وآل زيدان والفطيحة والحقو وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.