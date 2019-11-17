تعرف على طرق انتقال عدوى مقاومة المضادات الحيوية والوقاية منها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365

المضادات الحيوية هي الأدوية التي تقتل أو توقف نمو البكتيريا وتحد من نشاطها، وهي بالفعل تنقذ الأرواح، ولكن استخدامها بطريقة عشوائية ولكل الأعراض والأمراض بشكل مفرط، يؤدى إلى الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية.

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ووفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تطور البكتيريا القدرة على البقاء على قيد الحياة أوالنمو على الرغم من التعرض للمضادات الحيوية المصممة لقتلهم. تنتشر مقاومة المضادات الحيوية بين البشر والحيوانات والبيئة، ولكن تقليل الاستخدام غير الضروري لها، يمكن أن يساعد في وقف مقاومة هذا المضادات من الانتشار. الحيوانات تحمل البكتيريا في أحشاءها مثلما يوجد عند الانسان، قد تكون بعض هذه البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، حيث يمكن للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحصول على الطعام بعدة طرق: يمكن أن تنتشر من اللحوم والدواجن عندما يتم ذبح الحيوانات ومعالجتها. يمكن أن تحتوي نفايات الحيوانات (أنبوب) على البكتيريا المقاومة والدخول في البيئة المحيطة. يمكن أن تتلوث الفواكه والخضروات من خلال ملامستها للتربة أو الماء أو الأسمدة التي تحتوي على نفايات حيوانية. انتقال العدوى المعوية المقاومة للمضادات الحيوية إلى الأشخاص. يمكن للأشخاص الإصابة بالتهابات الأمعاء المقاومة للمضادات الحيوية من مصادر مختلفة، بما في ذلك الطعام. يمكن للناس أيضًا الحصول على هذه العدوى عن طريق التعامل مع أو تناول الطعام الملوث أوعن طريق الاتصال بنفايات الحيوانات (مؤخرة السفينة)، إما من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات والبيئات الحيوانية أومن خلال مياه الشرب أو السباحة الملوثة. الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المعوية لا يحتاجون عادة إلى المضادات الحيوية، ومع ذلك فإن الأشخاص المصابين بالتهابات حادة أو أولئك المعرضين لخطرالإصابة بالتهابات حادة قد يحتاجون إلى المضادات الحيوية. والأشخاص المعرضون لخطرللإصابة بمرض خطيرأو المضاعفات هم الرضع، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتعاطون أدوية تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض. إذا كانت العدوى مقاومة للمضادات الحيوية ، فقد لا تعالجها بعض أنواع المضادات الحيوية، تسبب العدوى بالكائنات المقاومة مرضًا أكثر خطورة من المرض الأصلى. يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في حماية نفسك وعائلتك من الأمراض المنقولة بالمضادات الحيوية التي تنقلها الأغذية وهى:

اتبع نصائح بسيطة لسلامة الأغذية:

1- اغسل يديك بعد لمس اللحوم النيئة أوالدواجن أو المأكولات البحرية أو عصائرهما أو البيض غير المطهو. 2- اغسل أسطح عملك وألواح التقطيع والأواني والأطباق قبل الطهي وأثناءه وبعده. 3- يمكن أن تنتشر الجراثيم من اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض إلى الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة الجاهزة للأكل إلا إذا كنت تبقيها منفصلة. 4- استخدم لوح تقطيع واحد لإعداد اللحوم النيئة والآخر للأطعمة التي لن يتم طهيها قبل تناولها لا تضع اللحم المطبوخ على طبق به لحم نيء. 5- استخدم مقياس حرارة الطعام لضمان طهي الأطعمة إلى درجة حرارة داخلية آمنة 145 درجة فهرنهايت للقطع الكامل من اللحم البقري ولحم الضأن ولحم العجل ، مثل شرائح اللحم والقطع والشواء، 160 درجة فهرنهايت للحوم الحمراء المفرومة ، و 165 درجة فهرنهايت للدواجن، بما في ذلك الدجاج المطحون والديك الرومي. 6- حافظ على الثلاجة أقل من 40 درجة فهرنهايت وقم ببرودة الأطعمة خلال ساعتين من الطهي (تبرد في غضون ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة في الهواء الطلق أعلى من 90 درجة فهرنهايت). 7- اغسل يديك بعد لمس الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى، أوطعامها أو مياهها .