شريحة ذكية تعالج الأمراض العصبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا»، و«سبيس إكس»، عن أن شركته للتكنولوجيا العصبية «نيورالينك»، التي تطور تقنية واجهة الدماغ الحاسوبية، ستتمكن من حل الأمراض العصبية مثل الزهايمر، وانفصام الشخصية، واضطراب طيف التوحد، إضافة إلى أمراض الدماغ والحبل الشوكي، من خلال «شريحة دماغية ذكية» تزرع خلف الأذن.

وقال في لقاء «بودكاست» أجراه ليكس فريدمان، عن تطورات استخدامات الذكاء الاصطناعي: «كل شخص يعاني فقدان الذاكرة في مرحلة معينة من العمر. بعض الأشخاص لا يمكنهم تذكر أسماء أطفالهم، أو معرفة عناوين الشوارع، لذلك ستكون شريحة «نيورالينك» حلاً مناسباً لهم».