زيـادة أسعـار الوقـود تثير احتجاجـات فـي مـدن إيرانيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاحت المظاهرات، السبت، لليوم الثاني على التوالي، مدناً إيرانية كبرى من بينها العاصمة طهران. وتصدت قوات الأمن للمحتجين على رفع أسعار الوقود بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة أن قتيلاً سقط في مدينة سيرجان وأصيب آخرون بجروح.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الجمعة أن سعر لتر البنزين العادي ارتفع إلى 15 ألف ريال (0.13 سنت أمريكي) من عشرة آلاف ريال وأن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة ستكون 60 لتراً. وسيكون سعر ما يزيد على الحصة 30 ألف ريال للتر.

وأشعلت القرارات التي اتخذها مجلس اقتصادي رفيع المستوى، الغضب في مختلف أنحاء إيران. ويواجه الإيرانيون ضغوطاً اقتصادية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مسؤول محلي يُدعى محمد محمود أبادي قوله «قُتل شخص في سيرجان ولكننا... نحقق لمعرفة إن كان قد لقي حتفه على يد قوات الأمن التي كانت تحاول إعادة الهدوء للمدينة».

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وأضاف أن عدداً من الأشخاص أصيبوا عندما تسلل مسلحون مقنّعون إلى الاحتجاجات في سيرجان واشتبكوا مع قوات الأمن. ومضى قائلاً «قوات الأمن غير مسموح لها بإطلاق النار على الناس... الوضع هادئ في المدينة الآن».

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، وهي الوكالة الرسمية إنه خلال الاحتجاجات «الشديدة» في سيرجان «هاجم الناس منشأة لتخزين الوقود وحاولوا إشعال النار فيها».

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في عدة مدن في أنحاء مختلفة من البلاد التي يرى سكانها أن الوقود الرخيص حق لهم.

وتداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الشوارع الإيرانية تظهر الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد احتجاجاً على قرار السلطات رفع سعر البنزين. وأظهرت المقاطع قيام عدد من المحتجين بإشعال النيران في سيارات تابعة للشرطة الإيرانية بمدينة شيراز جنوب البلاد، ضمن فعالياتهم الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود. كما خرج المئات من الإيرانيين صباح أمس في الشوارع الرئيسية للعاصمة طهران وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم وقطع الطرق احتجاجاً على القرار، ما تسبب في شلل مروري كامل. (وكالات)