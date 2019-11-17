الأسهم العالمية.. هل بلغت حداً حرجاً من الأرقام القياسية؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيمين زرزور

أسبوع آخر أضافته مؤشرات الأسهم العالمية إلى سلسلة مكاسبها المستمرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدفوعة بالبشائر المتتالية حول قرب التوصل إلى اتفاق بين بكين وواشنطن حول نزاعهما التجاري المستمر منذ أكثر من عام.

ولعبت نتائج الشركات دوراً تحفيزياً آخر في تدعيم موجة التفاؤل التي تسود الأسواق منذ بدء موسم أرباح الشركات للفصل الثالث ما منح المؤشرات فرصاً متتالية لتسجيل أرقام قياسية باتت الصفة الغالبة على أداء أسواق الأسهم العالمية وأثارت مخاوف من تصحيح قريب في حال سارت رياح المفاوضات عكس ما تشتهيه سفن قوى السوق، خاصة مع قرب انتهاء موسم نتائج الشركات.

كان أداء وول ستريت لافتاً مقارنة مع أوروبا وآسيا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط مكاسب مؤشراتها 1% بينما بلغت مكاسب مؤشر «داكس» الألماني 0.10% وفقد مؤشر فاينانشل تايمز 0.77%. وفي آسيا تراجع أداء مؤشر شنجهاي بنسبة 2.46% وسط قلق يعتري أداء الاقتصاد الصيني.

وتراقب قوى السوق تطورات المفاوضات التجارية على أمل أن يتم توقيع الاتفاق قريباً، وهو ما بشر به لاري كودلو يوم الجمعة ومنح الأسهم فرصة ذهبية لتسجل أرقاماً قياسية جديدة بلغت في مؤشر داو جونز 28004.89 نقطة وهو أعلى رقم يسجله في تاريخه، بينما صمد مؤشر «إس أند بي 500» فوق 3100 نقطة وهو الحد الذي لم يكن يخطر ببال قوى السوق.

وتدير الأسهم ظهرها لمجريات التحقيق المتعلق بعزل الرئيس ترامب، وإن كانت الأنظار متجهة نحو واشنطن خشية حدوث تطورات مفاجئة في جلسات الاستماع التي باتت مفتوحة.

وفي حال حدوث ذلك التطور المفاجئ يعتقد المحللون أن موجة تصحيح طارئة ستضرب الأسهم قبل نهاية العام، لأن حدة القلق حول قدرتها على الصمود عند المستويات التي بلغتها تتزايد بسبب غياب مؤشرات القوة في أداء الاقتصاد العالمي.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية ل«وول ستريت» عند مستويات قياسية يوم الجمعة، مدفوعة بتفاؤل جديد إزاء احتمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومكاسب كبيرة لأسهم شركات الرعاية الصحية. و صعد المؤشر داو جونز الصناعي 221.71 نقطة أي ما يعادل 0.8 في المئة إلى 28003.67 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.72 نقطة أي ما يعادل 0.77 في المئة إلى 3120.35 نقطة. وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 61.81 نقطة أي ما يعادل 0.73 في المئة إلى 8540.83 نقطة.

من جهتها، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب للأسبوع السادس على التوالي يوم الجمعة بعد تعليقات متفائلة من مسؤول بالبيت الأبيض بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة قرب أعلى مستوى في أربع سنوات الذي بلغه الأسبوع الماضي، مع صعود معظم القطاعات.

وقال لاري كودلو مستشار البيت الأبيض الاقتصادي مساء الخميس إن واشنطن وبكين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري مشيراً إلى ما وصفه بمحادثات بناءة للغاية مع بكين بشأن إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهراً.

وقادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية الشديدة التأثر بالتجارة وأسهم التكنولوجيا المكاسب خلال الجلسة بينما تخلفت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والاتصالات في الأداء عن بقية السوق.

وارتفعت أسهم إنفنيون وإس.تي ميكرو-الكترونيكس وإيه.إس.إم.إل هولدينج بفضل توقعات إيجابية لشركة التكنولوجيا العملاقة أبلايد ماتريالز للربع الأول من 2020.

وتصدر سهم إيه.بي مولر-ميرسك قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت أكبر شركة في العالم لشحن الحاويات إنه على الرغم من ضبابية الآفاق الاقتصادية، فإن التركيز على دفع التكاليف للانخفاض سيضعها على مسار تحسين هوامش أرباحها.

وتسببت مجموعة من التقارير المخيبة للتوقعات الصادرة عن شركات أسهمها مدرجة في منطقة الدول الاسكندنافية في كبح المكاسب بوجه عام.