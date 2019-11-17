ترامب يطالب اليابان بـ 8 مليارات مقابل بقاء القوات الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان زيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأمريكية المتمركزة هناك أربعة أمثال ما تدفعه حالياً، وذلك في الوقت الذي تحث فيه واشنطن حلفاءها منذ فترة طويلة على زيادة نفقاتهم الدفاعية، حسبما قالت مجلة «فورين بوليسي» نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين لم تنشر أسماءهم.

وقالت «فورين بوليسي» نقلاً عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين سابقين لم تنشر أسماءهم إن واشنطن تريد أن تزيد طوكيو المبالغ التي تدفعها سنوياً للقوات الأمريكية في اليابان التي تضم 540 ألف فرد من نحو ملياري دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار. وتنتهي الاتفاقية الحالية في مارس/آذار عام 2021.

وقالت المجلة إن هذا الطلب قُدم للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة قام بها للمنطقة في يوليو/تموز، جون بولتون، الذي كان مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت ومات بوتينجر الذي كان مدير شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك.

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من جانب آخر، تدخل ترامب، في قضايا بارزة لثلاثة من عناصر الجيش تم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب؛ حيث أصدر عفواً عن اثنين منهم وأعاد رتبة الثالث. وجاءت الخطوة التي اتخذها الرئيس الجمعة، على الرغم من معارضة خطة الرئيس داخل وزارة الدفاع (البنتاجون) والجيش، لكن وسط موافقة المحافظين، ومن بينهم نواب متحالفون مع ترامب. وكان الرئيس قد أعرب عن دعمه للجنود من قبل وعلى موقع «تويتر».

يذكر أن قضايا الجنود الثلاثة، وهم: كلينت لورانس وماتيو جولستين وادوارد جالاجر منفصلة، وهما قضيتان في أفغانستان وواحدة في العراق. وكان جالاجر، قد حصل على حكم بالبراءة في قضية قتل خلال العام الجاري، لكنه أدين بتهمة أقل وتم تخفيض رتبته، لكن ترامب أعاد له رتبته السابقة. وينتظر جولستين محاكمته بتهمة القتل بينما يقضي لورانس، حكما بالسجن 19 عاماً بتهمة ارتكاب جريمتي قتل، لكن ترامب منحهما عفواً كاملاً. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع مارك إسبر، يعارضون العفو عن الجنود، مشيرين إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تقوض العدالة، كما أنها ستكون نموذجاً سيئاً. في غضون ذلك، سادت حالة من الانقسام الحاد الساحة الأمريكية، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على خلفية شهادة مارى يوفانوفيتش، السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، في قضية عزل الرئيس؛ حيث وصف الديمقراطيون شهادتها بالمهمة، وأشادوا بمثابرتها على كشف تلاعب الإدارة الأمريكية، في حين وصفها الجمهوريون بأن شهادتها عديمة الفائدة.

وعقد مجلس النواب الأمريكي، أمس السبت، جلسة للاستماع إلى شهادة المسؤول الوحيد الذي أبدى استعداده للشهادة من الهيئة التابعة للبيت الأبيض المسؤولة عن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، وهو قرار يدخل في صلب المزاعم الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن مارك ساندي، المسؤول عن الأمن القومي في مكتب الإدارة والموازنة، مثل أمام اللجنة في جلسة مغلقة للإجابة عن التساؤلات عن سبب تعليق إدارة ترامب أكثر من 400 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا.(وكالات)