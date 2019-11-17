محمد بن راشد: «دبي للطيران» محطة عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سير العمل والاستعدادات الجارية، لاستقبال معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي سينطلق اليوم، في مدينة المعارض فى مطار آل مكتوم الدولي «دبي جنوب».

فقد زار سموّه موقع المعرض عصر أمس، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض واللواء الركن الطيار عبدالله السيد الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المشرفة على تنظيم المعرض، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة المنظمة.

وتجول سموّه، في أروقة القاعة الرئيسة التي تضم بين جنباتها منصات عرض للشركات العالمية المتخصصة في تقنيات صناعة الطيران المدني والعسكري.

واطمأن سموّه إلى التسهيلات اللوجستية التي وفرتها الجهات المعنية فى الدولة عموما، ودبي خاصة، لراحة العارضين والزوار وضيوف المعرض الذين وفدوا إلى بلادنا من أنحاء العالم.

واستمع سموّه، خلال جولته في القاعة الرئيسة والفضاء الخارجي للمعرض، إلى شرح قدمه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، واللواء الركن الطيار عبدالله الهاشمي، عن الإجراءات اللازمة والتجهيزات التي أنجزت لتوفير أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لجميع العارضين والزوار، والوفود الرسمية التي ناهزت 160 وفداً، تمثل دولاً وحكومات شقيقة وصديقة، إلى جانب مندوبي نحو 1300 شركة حكومية وخاصة من أمريكا و أوروبا وآسيا وإفريقيا، مشاركة في الحدث العالمي الذي بات من المعارض الثلاثة الأولى عالمياً فى عالم الطيران.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عن ارتياحه للاستعدادات التي اتخذتها اللجنة المنظمة، والتطور المتنامي الذي تشهده هذه التظاهرة العالمية، ما يؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها دولتنا العزيزة عالمياً، على صعيد الإماكانات المتوافرة لدينا، وأهمها الطاقات البشرية والتسهيلات اللوجستية، والموقع الجغرافي، والاتصالات والمواصلات ذات المعايير والمواصفات العالمية، ناهيك بعنصر الأمن والأمان الذي تنعم به دولتنا ومجتمعنا متنوع الثقافات.

ورحب سموّه بضيوف دولة الإمارات و زوار المعرض، متمنياً قضاء أوقات سعيدة ومفيدة لهم وللجهات التي يمثلونها.

وأكد سموّه فى ختام جولته أن «دولة الإمارات ستبقى بإذن الله تعالى، ثم بجهود أبنائها وبناتها، ملتقى حضارياً وإنسانياً وتجارياً لجميع دول العالم وشعوبه، وأن دبي ستظل مدينة تنبض بالحب والحيوية والنشاط، ما دامت لدينا قوة الإرادة لا إرادة القوة».

وغرد سموّه على تويتر «ينطلق أحد أكبر معارض الطيران في العالم، معرض دبي للطيران؛ 160 دولة، و1300 شركة، و165 طائرة مدنية وعسكرية. في دورته الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار». وأضاف سموّه «نتطلع لدورة استثنائية، تبدأ اليوم من دبي، وورلد سنترال، المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات». (وام)