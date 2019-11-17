النعيمي يطلق مشروع التعداد السجلي 2020 لعجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بديوان سموه، مشروع التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان.

ويعد التعداد السجلي من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية، التي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020؛ من أجل جمع البيانات الإحصائية من السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية؛ لإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية.

شهد صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي العهد، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز عجمان للإحصاء والتنافسية والمجلس الدولي لبيانات المدن، وقعتها من طرف المركز الدكتورة هاجر الحبيشي، ومن طرف المجلس الدولي لبيانات المدن الدكتورة باتريشيا مكراني الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس.

كما شهد سموهما توقيع اتفاقات التعاون الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل المديرين العاميين ل 17 جهة محلية واتحادية إلكترونياً؛ بهدف تبادل المعلومات والبيانات، وتطوير وتشجيع استخدام مؤشرات أداء المدينة الموحدة كمنصة رئيسية لإمارة عجمان لتصبح أكثر استدامة ومرونة وازدهاراً وشمولية، إضافة إلى تطوير سياسات متعلقة بإدارة البيانات، ودورات تدريبية متخصصة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بحرص ودعم صاحب السمو حاكم عجمان لمشروع التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان، والذي سيمثل منصة شاملة وكاملة؛ لتوفير بيانات مفصلة عن المنشآت والمساكن والمباني والأفراد المواطنين وغير المواطنين، الأمر الذي يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في دعم عملية صناعة القرار بالأدوات الحديثة والبيانات الدقيقة.

ويهدف تعداد 2020 إلى توفير وإعداد بيانات إحصائية شمولية ومفصلة للسكان والمساكن والمنشآت؛ تشمل: الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة، ويعد مشروع التعداد من المشاريع الوطنية المهمة التي ستدعم حكومة الإمارة؛ لتطوير الخطط التنموية على أسس علمية مبنية على توفر البيانات.

من جانبه، ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي 2020 في الإمارة، توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي السديدة؛ لتنفيذ هذا المشروع لاستشراف المستقبل لإمارة عجمان.

وبيّن أن مشروع التعداد سيُوجِد قاعدة بيانات كبيرة ومهمة تسهم في تحقيق عدة مكاسب؛ من بينها: بناء علاقات قوية مع المؤسسات الإحصائية في الدولة، وكسب المعرفة الواسعة والخبرة النوعية لدى القائمين على مشروع التعداد السجلي 2020، موضحاً: إن الجهود ستتواصل؛ لإنجاح كافة المشاريع الوطنية.

ويسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية للحصول على شهادة «آيزو بيانات المدن»؛ من أجل توفير قاعدة بيانات عالمية موحدة يمكن استخدامها كأداة موثوقة للمقارنات المعيارية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والبيئة والمياه والصحة وغيرها على صعيد المدن في العالم، متطلعين بأن تكون إمارة عجمان واحدة من المدن المنافسة لمدن العالم على المواصفات القياسية آيزو 37120 حول المدن المستدامة والذكية والمرنة الصادرة عن المجلس الدولي لبيانات المدن وهي الأولى من نوعها الخاصة بمؤشرات المدن في العالم، والتي تضم 100 مؤشر بينها 46 مؤشراً رئيسياً، و54 مكملاً؛ وذلك من أجل إبراز مكانة عجمان عالمياً، وتعزيز حضورها الدولي في مجال الاستدامة.

وتأتي أهمية حصول عجمان على المواصفة القياسية آيزو 37120 لأن ذلك سيمنحها الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات المقدمة، مما سيسهم في تعزيز تصنيفها العالمي في العديد من الإحصاءات الدولية كمؤشرات التنافسية وجودة المعيشة ومعدلات السعادة والأمان وأن هذه المقاييس والمعايير العالمية سوف تسهم في رفع مستوى القدرة لدى صنّاع القرار في الحصول على البيانات الأساسية؛ لتطوير المدن وتمكينهم من القيام بمقارنات معيارية وفق مقاييس عالمية موحدة.

ويعكس اشتراك عجمان في آيزو بيانات المدن، النجاحات المتوالية في مختلف المجالات وهذا يرجع إلى الرؤية المستدامة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد، وذلك من خلال المضي في خطط طويلة الأمد تستهدف المزيد من التحسين والتطوير في جميع المجالات.

وتم إنجاز المرحلة التحضرية من مشروع التعداد السجلي 2020 وتشكيل اللجنة العليا للتعداد السجلي 2020 برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط؛ ليشرف على لجان وفرق مشكلة من المؤسسات المعنية.

حضر حفل الإطلاق - الذي أقيم بديوان الحاكم - الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد.

(وام)