السيارات الصينية نحو العالم مروراً بمعرض دبي الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

شهد معرض دبي الدولي للسيارات، الذي اختتم أمس، مشاركة واسعة من كبريات الشركات الصينية وفي مقدمتها شركة «جي أيه سي موتور»، ومجموعة «ون رود للسيارات» التي قدمت العديد من طرز «هونجي» الصينية، حيث عرضت سياراتها متعددة الفئات والأحجام والاستعمالات، بشكل يعكس التطور الحاصل في الصناعة الصينية.

وعكست مشاركة الشركات الصينية في المعرض، ثقتها في السوق الإماراتي كبوابة أساسية للتصدير، حيث تفتح المجال أمام هذه الشركات لدخول أسواق السيارات في المنطقة والعالم، والتوجه نحو أسواق الخليج بسيارات تُرضي بحث المستهلك عن سيارات بمواصفات جيدة وأسعار معقولة.

وتطورت الشركات الصينية بسرعة تخطت تطور صناعة السيارات الكورية، وبدأت بشكل مبكر باحتلال مراكز مهمة في مبيعات السيارات في الأسواق العالمية، مدعومة بإمكانات مالية هائلة، مع توافر المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة، مما ساعدها في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء التقنيات المتطورة من كبريات الشركات العالمية.ومن المتوقع أن تتغير نظرة المستهلك إلى السيارات الصينية بشكل تدريجي، وقد قامت الشركات الصينية بافتتاح صالات خاصة لعرض منتجاتها في السوق الإماراتية مع عدد من مراكز الصيانة والخدمات، مع شبكة من الموزعين في عدد من المدن داخل الدولة.

وقال شهاب قرقاش العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، إن المجموعة وشركة «جي أيه سي موتور» شاركتا في العديد من الطرز والموديلات في معرض دبي الدولي للسيارات، حيث تلتزم الشركة بتطوير وتصنيع وبيع سيارات عالية الجودة.