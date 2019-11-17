«العربية للمسرح» تعلن نتائج مسابقة البحث العلمي ومسابقتي التأليف 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج الفائزين بمسابقة البحث العلمي ومسابقتي التأليف 2019، فذهبت مسابقة التأليف العلمي لكل من: الحسين أوعسري (المغرب) عن بحثه «السنن الثقافية في المونودراما العربية»، ومنى عرفة من مصر عن «الجسد وخلق الذاكرة في مسرحية خمسون» وميسون البشير (السودان) عن بحثها: «الخصوصية والأشكال الإبداعية لما بعد الكولونيالية في المسرح العربي».. وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد أكدت أن ترتيب الفائزين الثلاثة سيحسم خلال ندوة محكمة في إطار فعاليات الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي، التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان من 10 إلى 16 يناير 2020.

وكانت الهيئة قد عنونت النسخة الرابعة ب (الإشكال الثقافي في المشهد المسرحي العربي/‏بناء الأشكال الإبداعية في ظل الخصوصيات الثقافية).

وطرحت هذه المسابقة في ضوء جملة من الأهداف والضوابط العلمية والآليات التي تضمن الوصول إلى أفضل النتائج سعياً إلى تطوير البحث العلمي المسرحي.

أما نتائج مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل فكانت على النحو التالي: المرتبة الأولى لمحمود عقاب من مصر عن نصه (أساطير المستقبل) والثانية لياسر فائز من العراق عن (الشاطر حسن) والثالثة لحنان مهدي «الجزائر» عن (رجل الثلج الأحمر)، وكان قد تقدم لهذه المسابقة 96 مرشحاً.

وشهدت الدورة 12 من «تأليف النص المسرحي للكبار» لهذا العام منافسات شديدة، وقد عنونت «العربية للمسرح» هذه النسخة من المسابقة ب «نكتب نصوص اليوم من أجل الغد»، وأعلنت في وقت سابق قائمة العشرين، فاحتل 24 نصاً المراتب العشرين أما النصوص الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى فهي: «حافة العالم» لطه زغلول /‏ مصر، الثانية (مآذن تلفظها الأندلس) لأحمد سمير /‏ مصر، والثالث «سيدة اليوتوبيا» لعبد النبي عبادي من مصر أيضاً.

وتكونت لجنة تحكيم النسخة الرابعة للمسابقة من: د. مروان العلان /‏ الأردن، و د. محمد عبازة /‏ تونس، و د. يوسف رشيد من العراق.

ونوهت «العربية للمسرح» بالمستوى الجيد الذي مثلته قائمة العشرين.

كما تشكلت لجنة تحكيم «النص المسرحي الموجه للطفل» من: زهيرة بن عمار /‏ تونس، وخالد خماش /‏ فلسطين، و كنزة مباركي من الجزائر.

أما لجنة تحكيم مسابقة التأليف للكبار فتألفت من: د. نهلة الجمزاوي /‏ الأردن، ومحمد بهجاجي /‏ المغرب، وهوشنك وزيري /‏ العراق.

هذا ويحصل الفائزون في مسابقتي التأليف ومسابقة البحث العلمي على أيقونة الفوز إضافة إلى مبالغ مالية 5000 للمرتبة الأولى و 4000 للمرتبة الثانية و 3000 للمرتبة الثالثة.

وقد هنأ إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الفائزين، مؤكداً أن المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي تعتبر خزان وقود معرفياً هاماً للمسرح العربي، وتسهم في الارتقاء بالشباب وبحوثهم، كما أكد على اعتزاز الهيئة بالكتاب الشباب الجدد، وارتياحها لحصاد هذه المسابقة التي حددت منذ 2018 للكتاب حتى سن الخامسة والثلاثين، وأشار إلى أن النص المسرحي العربي بحاجة إلى الاهتمام والاعتناء بجودته واشتباكه مع أسئلة الحاضر والمستقبل.