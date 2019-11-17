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زورق حربى إسرائيلى ينتهك المجال البحرى والجوى للسيادة اللبنانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم زورق حربى تابع لقوات البحرية الإسرائيلية على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 50 مترا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

وقالت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان : إن عناصر البحرية الإسرائيلية أقدمت خلال عملية الانتهاك على إلقاء قنبلتين صوتيتين فى المياه المذكورة، والتكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، ثم غادروا .

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وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان " اليونيفل " لمتابعة موضوع الانتهاك الإسرائيلى للمياة البحرية اللبنانية ، الذى تزامن مع انتهاك طيارة معادية من دون طيار لأجواء المنطقة .

 

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