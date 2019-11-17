شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عدد من الطرقات شمال الجزائر بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الأحوال الجوية فى الجزائر خلال الـ48 ساعة الأخيرة فى إغلاق جزئى لعدد من الطرقات بعدة محافظات شمال الجزائر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) بأن فى الفترة الممتدة من 14 نوفمبر إلى أمس السبت عرفت العديد من الطرقات شللا جزئيا.

وتسببت أحوال الطقس فى قطع طريق رئيسة تربط عدة بلدات فى محافظات تيزى وزو شرقى العاصمة الجزائر.

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وفى محافظة البويرة المجاورة تسببت الثلوج بانقطاع الطريق الرئيسى وطرقات ومسالك جبلية ما أدى إلى عزل قرى بأكملها، فيما أدى انهيار جزئى لأحد الجسور بمحافظة جيجل فى شرق البلاد بفعل انهيار أرضى إلى شل حركة السير بين بلدتى العنصر وبراوي، كما عزلت الثلوج سكان القرى الجبلية بالمحافظة ذاتها.

ولم تشر مصالح الدفاع المدنى إلى تسجيل ضحايا وسط سكان تلك المناطق المعزولة بفعل تساقط الثلوج بكميات كبيرة.