الشقيقان هازارد يقودان بلجيكا لاكتساح روسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

اكتسح المنتخب البلجيكي مضيفه الروسي بنتيجة 4 ـ 1 ، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، والتي شهدت فوز كازاخستان على سان مارينو 3 ـ 1، وأسكتلندا على قبرص 2 / 1.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدمًا 3 ـ 0، حيث تقدم ثورجان هازارد في الدقيقة 19، قبل أن يضيف شقيقه إيدين الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 71 سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، قبل أن يسجل جورجي ديجيكيا هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 27 نقطة ليتصدر المجموعة، بفارق 6 نقاط عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني.