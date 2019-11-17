ألمانيا تحجز بطاقة التأهل لليورو باكتساح بيلاروسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

انضم منتخب ألمانيا لقافلة المتأهلين لبطولة يورو 2020، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه بيلاروسيا برباعية نظيفة، اليوم السبت، بملعب بروسيا بارك في التصفيات.

أهداف المنتخب الألماني جاءت عن طريق الثلاثي ماتياس جينتر، ليون جوريتسكا وتوني كروس “هدفين”، في الدقائق 41 و49 و55 و83.

بهذا الفوز، عزز رجال المدرب يواخيم لوف تربعهم على عرش صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، ليضمنوا التأهل لليورو قبل جولة واحدة على النهاية، بينما توقفت بيلاروسيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.