هولندا تتأهل رسميًا لليورو بعد التعادل مع أيرلندا الشمالية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حجزت هولندا رسميًا مقعدها في منافسات يورو 2020، وذلك بعد تعادلها سلبيًا اليوم السبت، مع مضيفتها أيرلندا الشمالية، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويندسور بارك، ضمن التصفيات الأوروبية.
وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، وارتفع رصيد أيرلندا الشمالية إلى 13 نقطة في المركز الثالث، لتتأهل الطواحين وألمانيا عن تلك المجموعة إلى منافسات اليورو.
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