كرواتيا إلى يورو 2020 من بوابة سلوفاكيا

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائيات يورو 2020، بعد فوزه على نظيره السلوفاكي 3 / 1، اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من المجموعة الخامسة للتصفيات.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 17 نقطة، ليحسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب السلوفاكي عند عشر نقاط، ليحتل المركز الرابع في الترتيب.

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وكان المنتخب السلوفاكي هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه روبرت بوزنيك، قبل أن يحرز نيكولا باسيليتش هدف التعادل.

ثم أضاف برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني للكروات، وسجل إيفان بيريسيتش الهدف الثالث.

وشهدت المباراة إكمال المنتخب السلوفاكي للمباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه روبرت ماك في الدقيقة 66.