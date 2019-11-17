النمسا تحجز مقعدها في يورو 2020

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل منتخب النمسا رسميا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه المقدوني الشمالي 2 ـ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة السابعة بالتصفيات والتي شهدت أيضا فوز بولندا على الكيان الصهيوني 2 ـ 1 وسلوفينيا على لاتفيا 1 ـ 0.

وسجل هدفي النمسا ديفيد ألابا وستيفان لاينير في الدقيقتين الثامنة و48، فيما أحرز هدف مقدونيا فلاتكو ستويانوفسكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا لنهائيات أمم أوروبا برفقة المنتخب البولندي، وتوقف رصيد مقدونيا عند 11 نقطة في المركز الخامس.

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وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البولندي على ضيفه الصهيوني 2 ـ 1.

وسجل هدفي المنتخب البولندي جريجورز كريشوياك وكريستوف بيانتيك في الدقيقتين الرابعة و54 فيما سجل هدف الكيان الصهيوني مؤنس دبور في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، حيث كان ضمن تأهله لليورو، فيما توقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز الرابع.