المرشح الرئاسى الجزائرى عبد المجيد تبون يلتقى السفير الأمريكى بالجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المرشح الرئاسى الجزائرى عبد المجيد تبون السفير الأمريكى لدى الجزائر جون ديروشر، وذلك بمقر حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة.
ونشر تبون ، السبت ، صورة اللقاء على صفحته الرسمية على موقع (فيس بوك) ، وعلق عليها قائلا "سعدت اليوم باستقبال سفير الولايات المتحدة لدى الجزائر السيد جون دويرشر ، وتأكد فى اللقاء أن علاقات بلدينا كانت ولا تزال قوية، وتمنينا أن تبقى كذلك فى المستقبل".
وكان تبون قد استقبل الأسبوع الماضى فرناندو موران كالفو-سوليتو سفير أسبانيا بالجزائر.
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