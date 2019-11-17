شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: محمد الصفدى ينسحب كمرشح لرئاسة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت محطتا إل.بي.سي.آى والجديد، اليوم السبت، أن وزير المال اللبنانى السابق محمد الصفدى انسحب كمرشح لرئاسة الحكومة. وظهر الصفدى كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس، بعدما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام إن ثلاثة أحزاب رئيسية اتفقت على دعمه لشغل المنصب. واستقال سعد الحريرى من رئاسة الوزراء فى 29 أكتوبر تشرين الأول فى وجه احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة المتهمة على نطاق واسع بالفساد وتوجيه البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.

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