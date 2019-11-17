شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدعو الشعب للوقوف بجانبه لإنجاح الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الدفاع الجزائرية رسالة إلى كافة المواطنين للوقوف إلى جانب الجيش الوطنى الشعبى من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية.

أكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عشية انطلاق الحملة الانتخابية دعوة لكل غيور على وطنه إلى المساهمة إلى جانب الجيش الجزائرى لإنجاح هذا الموعد المصيرى فى حياة ومستقبل البلاد.

من جهتها تعهدت قيادة الجيش الجزائرى بتجنيد قواتها الأمنية المجنّدة ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفا واحدا، مع الشعب لإنجاح الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، لتمكين الشعب الجزائرى من المشاركة الفعالة فى الحملة الانتخابية والاستحقاق الرئاسى بكل حرية وشفافية .

وأوضح بيان الجيش الجزائرى إلى اتخاذ كل الاجراءات الامنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية بكل نجاح .