دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع هاتف Realme 5s ينطلق قريباً بمعالج كوالكوم Snapdragon 665 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأ العد التنازلي بالفعل لإنطلاق مؤتمر Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 5s يوم 20 من نوفمبر، وفي تفاصيل جديدة حول مواصفات الهاتف تم التأكيد على رقاقة معالج Snapdragon 665 في الهاتف.

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رصدت تفاصيل جديدة حول هاتف Realme 5s في الصفحة الرسمية للهاتف في Flipkart، والتي أكدت على أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 665، كما ظهر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأحمر، وأيضاً البنفسجي.

ولقد نشرت صفحة Flipkart بعض المواصفات الأخرى لهاتف Realme 5s، حيث ينطلق الهاتف بحجم 6.51 إنش في الشاشة، بجودة عرض HD، كما يأتي الهاتف بكاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

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هذا الموضوع هاتف Realme 5s ينطلق قريباً بمعالج كوالكوم Snapdragon 665 ظهر على التقنية بلا حدود.