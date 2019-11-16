شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى: يجب مضاعفة جهود إعادة بناء الجيش وفق أسس متينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع اليمنى ، الفريق الركن محمد على المقدشى، أهمية المضى نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران ، ومضاعفة جهود إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية وفق أسس متينة صحيحة.

وثمن المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مواقف تحالف دعم الشرعية إلى جانب الشعب فى بلاده ومساندته لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية، ووقوفه لمواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

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وشدد الفريق المقدشى ، خلال اجتماع عسكرى ترأسه بمدينة مأرب ، على الالتزام بالجاهزية فى جميع الوحدات والمواقع، وبذل المزيد من العمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات.

وقال إن الشعب اليمنى أصبح اليوم أكثر وعياً وإدراكاً بخطورة الأطماع والمخططات الساعية للنيل من سيادته ووحدته، ولن يقبل بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وبتمرير مشاريع الخراب والفوضى.