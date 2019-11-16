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انفجار عبوة ناسفة فى محافظة كركوك دون وقوع إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى عراقى، إن عبوة ناسفة انفجرت فى محافظة كركوك، دون وقوع أية إصابات.

وأوضح المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة - أن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محل أسواق فى منطقة الحى العسكرى بمحافظة كركوك، انفجرت مساء اليوم السبت ـ مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا فى ملابساته.

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وفى السياق ذاته .. أعلن مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار بغداد الجديدة، موضحا أنه عبارة عن مواد متفجرة كانت موضوعة داخل كيس قرب دار موظف حكومي، مؤكدا أن الانفجار لم يوقع أية إصابات.

وكان مصدر أمنى أفاد بوقوع انفجار جسم غريب فى منطقة بغداد الجديدة شرقى العاصمة.

 

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