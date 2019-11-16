شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق فى محطة توليد الطاقة الشمسية فى أبوظبى ولا إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان للشركة المشغلة لمحطة شمس 1 للطاقة الشمسية فى أبوظبى، أنه تم إخماد حريق بالمحطة الواقعة فى منطقة الظفرة بإمارة أبوظبى وأنه لم ترد أنباء عن أى إصابات.

وقال الشركة فى البيان إن فريق إدارة الدفاع المدنى بأبوظبى وطواقم الإطفاء ما زالت بالموقع.