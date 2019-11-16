شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تدمر خندقًا لـ(داعش) بكركوك شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، عن تدمير خندق لتنظيم (داعش) الإرهابى يضم عبوات ناسفة وقنابل هاون فى كركوك شمالى العراق.

وذكرت الشرطة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة - أنه فى عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول (داعش) الإرهابى تمكنت قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الثانى عشر بالشرطة الاتحادية من العثور على خندق يحتوى على 14 عبوة ناسفة، و6 قنابل، ونصف كيس من مادة نترات الأمونيا تستخدم فى تصنيع مواد تفجير، مؤكدة تدمير الخندق وإتلاف المواد من قبل مهندسى الفرقة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت - فى وقت سابق - عن مقتل قياديين اثنين من التنظيم الإرهابى فى المحافظة ذاتها.