شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جسم غريب فى منطقة بغداد الجديدة شرقى العاصمة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة، أن جسما غريبا انفجر فى منطقة بغداد الجديدة شرقى العاصمة.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار للتحقيق فيه.

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وكان المرصد العراقى لحقوق الإنسان أفاد - فى وقت سابق - بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابا.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت أمس أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت فى ساحة الطيران فى بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.