متظاهرون عراقيون يتوافدون إلى مبنى محافظة الديوانية للمشاركة فى اعتصام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد متظاهرون عراقيون، اليوم السبت، إلى ساحة الساعة أمام مبنى محافظة ومجلس الديوانية. وقال موقع السومرية نيوز إن الآلاف من المتظاهرين فى محافظة الديوانية توافدوا فى ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة للمشاركة في اعتصام. وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ أكتوبر الماضى تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين وعدد من أفراد القوات الامنية العراقية.

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