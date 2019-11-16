السودان.. مواطنون يقتحمون حقلا نفطيا ويحتجزون عماله

الخرطوم/ الخليج 365
اقتحم مواطنون سودانيون، السبت، حقلا نفطيا، بولاية غرب كردفان (جنوب)، واحتجزوا العمال، احتجاجا على عدم تنمية المنطقة، وتردي الخدمات، وانعدام التوظيف.
وأفاد شهود عيان للأناضول، أن الحقل النفطي، بمنطقة "بليلة" شهد توترات واسعة، عقب اقتحام مواطني المنطقة للموقع، واحتجاز العمال داخله ومنعهم من العمل.
ويقع حقل "بليلة" النفطي ضمن امتياز شركة "بترو إنرجي" المحدودة وهي شراكة بين عدة شركات منها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وينتج حقل "بليلة" نحو 29 ألف برميل من النفط يوميا.
وسبق أن رفعت الحركات الاحتجاجية التي تقودها مكونات شبابية، مذكرة إلى وزارة الطاقة والتعدين، تطالب بالتنمية والخدمات والتوظيف لأبناء المنطقة ومعالجة مشكلة تردي الخدمات.
ودخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا، انخفض إلى 110 آلاف بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية لحكومة الجنوب.
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