الأمن السيبراني يحذر من ثغرة تؤدي لاختراق الـ WhatsApp

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذيرًا من إمكانية اختراق تطبيق (WhatsApp) لوجود ثغرة في إحدى النسخ، ودعا إلى ضرورة تحديثه لآخر نسخة للحفاظ على الأمان.
ويتمثل التهديد في إمكانية استغلال ثغرة في التطبيق عن طريق إرسال ملف بصيغة MP4 للضحية، ومن ثم زرع برامج تجسس وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبيق.
وأوصى المركز المستخدمين بضرورة تحديث تطبيق الواتساب لآخر نسخة متوفرة من المتاجر الرسمية لتلافي الخلل.
يُذكر أن النسخ التي شملها التحذير هي كالتالي: – نسخ ما قبل نسخة 2.19.274 لنظام Android
– نسخ ما قبل نسخة 2.19.100 لنظام iOS وBusiness for iOS
– نسخ ما قبل نسخة 2.25.3 لـ Enterprise Client
– نسخة 2.18.368 وما قبل لهواتف Windows
– نسخ ما قبل نسخة 2.19.104 لـ Business for Android
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