المهندس ثامر مدير لتنسيق المشاريع بامانة جدة

الخليج - أيوب الغامدي صدر قرار معالي امين محافظة جدة صالح التركي بترقية المهندس ثامر بن علي حمود الزهراني للمرتبة الحادية عشر وتعيينه مدير عام مكتب تنسيق المشاريع بأمانة محافظة جدة.

وقد شكر المهندس ثامر الزهراني امين محافظة جدة لمنحة هذه الثقة ويعد المهندس ثامر من الكفاءات المميزه في مجال عمله. انشر الخبر :

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