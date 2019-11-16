صيدلية مستشفى رياض الخبراء توظف تقنية QR Code في خدمة المرضى

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محمد البشري : تماشيا مع روية 2030 وتوجه وزارة الصحة نحو استغلال التقنيه في خدمة المريض تم تدشين خدمة (QR code ) في صيدلية مستشفى رياض الخبراء في منطقة القصيم لتسهيل وصول المعلومات الصحيحه للمريض وذالك بوضع ملصق QR Code رمز الاستجابة السريع على الادويه التي تحتاج شرح مفصل للدواء بطريقة الاستخدام مثل بخاخات الربو وحقن الانسلين عند صرفها للمريض عن طريق فتح كاميرا الجوال وتوجيه الكاميرا الى الكود الملصق على الدواء وعندها ينتقل المريض الى صفحة تتضمن شرح مفصل عن الدواء وطريقة استخدامه بالصور والفديو، وايضا تم تصميم كود للأدوية التي تصرف للمريض .

من جانبه وجهه مدير المستشفى والمشرف على القطاع الصحي في محافظة رياض الخبراء الاخصائي عبدالله الباهلي الشكر الى الاخصائيه ملاك الحربي و عبدالعزيز السليمي على جهودهم المبذوله. انشر الخبر :

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