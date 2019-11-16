شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف مرتقب لمرشحى الرئاسة الجزائرية فى أول أيام الحملة الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الحملة الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية الجزائرية، غدا الأحد، بنشاط مكثف من المرشحين الخمسة الذين يخوضون السباق الرئاسي.

والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبحسب برنامج اليوم الأول الذى أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية فإن المرشح عبد المجيد تبون سيبدأ بحضور تجمع شعبى فى ولاية أدرار (جنوب)، وهى نفس الولاية التى سيبدأ فيها المرشح عبد العزيز بلعيد نشاطه بحضور تجمع شعبى بدار الثقافة بأدرار، والمرشح عز الدين ميهوبى الذى سيحضر تجمعا شعبيا بقاعة السينما بنفس الولاية.

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أما المرشح على بن فليس فاختار ولاية تلمسان (شمال غرب) لبداية حملته الانتخابية حيث سيشارك فى تجمع شعبى بها صباحا، قبل أن ينتقل لولاية تمنراست (جنوب) فى نفس اليوم، بينما اختار المرشح عبد القادر بن قرينة الجزائر العاصمة ليبدأ منها حملته الانتخابية غدا.

ومن المقرر أن تستمر الحملة الانتخابية لمدة 25 يوما على أن تتوقف قبل يوم الاقتراع بثلاثة أيام يسود خلالها صمت انتخابي.