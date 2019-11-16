شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يُرحب بتصويت الأمم المتحدة لتجديد ولاية الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة (170 دولة) لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واعتبر رئيس البرلمان العربى أن هذا التصويت التاريخى يؤكد تمسك المجتمع الدولى بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وردّاً حاسماً على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعماً لعمل الوكالة والتى تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن شكر وتقدير البرلمان العربى للدول، التى صوتت لصالح القرار، مشدداً على دعم البرلمان العربى لوكالة الأونروا فى تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.