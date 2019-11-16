دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد على بطارية بقدرة 4000 mAh في هاتف Galaxy A51 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعتمد هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A51 مؤخراً في كوريا إستعداداً لإطلاق الهاتف رسمياً، ولقد أكدت التسريبات الجديدة على أن الهاتف ينطلق بقدرة بطارية 4000 mAh.

مزيد من التفاصيل حول هاتف سامسونج القادم Galaxy A51 الذي شغل بالفعل مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، كما أعتمد الهاتف عبر Wi-Fi Alliance في الهند، أيضاً ظهرت صفحة الدعم الرسمية للهاتف على موقع سامسونج في روسيا.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Galaxy A51 يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، واليوم تم تأكيد مواصفات البطارية بعد إعتماد الهاتف رسمياً في كوريا، وهي نفس قدرة البطارية التي قدمت في هاتف Galaxy A50، وA50s.

أيضاً من بين المواصفات التي جاءت في التسريبات الأخيرة، أشير إلى أن هاتف Galaxy A51 يأتي قريباً بحجم شاشة 6.5 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر 32 ميجا بيكسل.

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كما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

يذكر أن تسريبات Geekbench أكدت على بعض مواصفات هاتف Galaxy A51 الذي يضم معالج Exynos 9611، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع نظام تشغيل Android 10 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد على بطارية بقدرة 4000 mAh في هاتف Galaxy A51 ظهر على التقنية بلا حدود.