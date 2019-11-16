شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: فرض حظر التجوال بذى قار وتعطيل جسر الأحرار بوسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال فى قضاء الغراف فى محافظة ذى قار جنوبى العراق حتى يوم غد.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، أنه تم فرض حظر للتجوال فى قضاء الغراف حتى يوم غد، مشيرة إلى أن الحظر يأتى بالتزامن مع وصول قوات أمنية إضافية إلى المدينة.

وفى وسط العاصمة بغداد، أعلن مصدر أمنى أن القوات الأمنية وضعت كتلا كونكريتية على جسر الأحرار، مشيرا إلى الجسر خرج من الخدمة بعد إغلاقه.

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وكان المتظاهرون قد سيطروا على المرآب المتعدد الطوابق الواقع قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ الجمعة 25 أكتوبر الماضى تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية.