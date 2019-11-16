شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 حوثيين فى محاولة تسلل فاشلة جنوب الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 7 عناصر من ميليشيات الحوثى، مصرعهم خلال محاولة تسلل فاشلة بالفازة الساحلية جنوب الحديدة غربى اليمن.

وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - "إن القوات المشتركة فى الساحل الغربى أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، صوب مواقعها فى الفازة التابعة لمديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل 7 حوثيين وإصابة آخرين".

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وأضاف أنه بمجرد أن بدأت عناصر الميليشيات بإطلاق نيران الإسناد وتنفيذ عملية التسلل تعامل أبطال القوات المشتركة معها باحترافية وأحبطوا عملية التسلل، كما استهدفوا جميع عناصر الإسناد الحوثية.

وأوضح أن مجموعة الإسناد التابعة للميليشيات تموضعت فى موقع يطلق عليه (خندق الثعبان)، لكن تحركاتها كانت مرصودة وتم استهداف معظم عناصرها، وأن من بين العناصر التى تم استهدافها قناصين وحامل (آر بى جي) و عناصر مشاة يحملون بنادق كلاشينكوف، بينما تم استهداف مجموعة من المتسللين قبل أن تلوذ بقية المجموعتين بالفرار.