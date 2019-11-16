شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلى على غزة وتدعو لإنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت ماليزيا بشدة الهجمات المستمرة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والتى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين، ومن ضمنهم أطفال.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية فى نسختها بالإنجليزية، عن بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم السبت - إن هجمات الجيش الإسرائيلى كانت مفرطة وغير متناسبة، وذلك فى تجاهل تام لجميع القوانين الدولية.

وأضاف البيان "تكرر ماليزيا معارضتها الشديدة لاستمرار الحصار الإسرائيلى المفروض على غزة والذى يشكل عقابا جماعيا يتسبب فى معاناة إنسانية وصعوبة لشعب غزة ومنظمات الإغاثة الإنسانية فى القطاع وأجزاء أخرى من الأراضى الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل".

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وأفاد البيان "ماليزيا تدعو المجتمع الدولى إلى بذل جهود جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير المشروع وإقامة دولة فلسطين مستقلة."

كما حثت ماليزيا جميع الأطراف على ضبط النفس واحترام اتفاق وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر فى أرواح المدنيين.