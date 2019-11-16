الصليب الأحمر: 165 اعتداء طال القطاع الصحي باليمن منذ 2015

الخليج 365 / محمد السامعي** سارا الزوقري المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط في تصريحات للأناضول:

- الصراع باليمن أدى لتهالك البنية التحتية وشبكات المياه ما تسبب بظهور أمراض معدية مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة

- 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية في اليمن ما زالت تعمل

-انعدام المشتقات الطبية والأدوات الصحية والأدوية ونقص الكادر الطبي أجبر عدة مراكز صحية على الإغلاق

رصدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يزيد عن 165 حالة اعتداء على مؤسسات صحية وأطقم طبية باليمن منذ بداية العام 2015.

وفي تصريح للأناضول، قالت المتحدثة باسم "الصليب الأحمر" في الشرق الأوسط، سارا الزوقري، إن "الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق".

وأضافت أنه "في الوضع الحالي، هناك 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية في اليمن ما زالت تعمل".

وذكرت الزوقري أنه منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015، تضرر أو تم الاعتداء على 165 مركزا صحيا وسيارة إسعاف ومسعفين.

وأشارت أنه خلال العام 2018 تم إبلاغ "الصليب الأحمر" بـ16 حالة اعتداء على مراكز صحية وطواقم إسعاف، فيما رصدت اللجنة 8 اعتداءات منذ بداية 2019 حتى أغسطس/آب الماضي.

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ولفتت إلى ازدياد أعداد المصابين في اليمن بأمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا، والتهاب السحايا، والحصبة، مؤكدة عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع حالات الإصابة المتزايدة بهذه الأمراض.

وقالت الزوقري: "انعدام المشتقات الطبية والأدوات الصحية والأدوية ونقص الكادر الطبي أجبر العديد من المراكز الصحية على الإغلاق".

وأضافت أن "الصراع في اليمن أدى إلى تهالك البنية التحتية وشبكات المياه، وهو ما أدى لعودة ظهور الأمراض المعدية مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة الشرعية ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.