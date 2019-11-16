إصابات بالرصاص والاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة في الضفة

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، السبت، إثر قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة خرجت وسط الضفة الغربية المحتلة تضامنا مع قطاع غزة.

وأفادت مراسلة الخليج 365 بأن مسيرة انطلقت من جامعة "بيرزيت" قرب مدينة رام الله، شارك فيها المئات من الطلبة دعما وتضامنا مع قطاع غزة، الذي تعرض لهجمات إسرائيلية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن المتظاهرين الفلسطينيين توجهوا إلى حاجز عسكري إسرائيلي مقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة قرب رام الله.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين؛ ما أسفر عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وخمسة بالمطاطي، إضافة للعشرات بحالات اختناق، وفق مراسلة الخليج 365.

وتوصلت حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل لوقف إطلاق نار، صباح الخميس، عقب جولة قتال قصيرة، استمرت يومين، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، فيما أطلق الجناح المسلح للجهاد أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن وقوع قتلى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.