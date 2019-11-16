هيئة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن توفر وظائف بمسمى ” خبير خدمات راديو الفضاء ” ، للعمل بمدينة الرياض. ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للاطلاع على الشروط، والتقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي: هنا انشر الخبر :

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