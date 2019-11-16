دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تختبر فيس بوك طريقة جديدة لتصفح الصور تشبه كثيراً تطبيق انستجرام. حيث بعد الضغط على صورة ما بالصفحة الرئيسية لعرضها على كامل الشاشة، سيكون هناك زر لعرض المزيد من الصور الشائعة.

Popular Photos هو اسم الميزة والزر الأزرق الذي يظهر أسفل الشاشة عند السحب للأعلى بعبارة “See More Photos” يتيح لك تصفح المزيد من الصور من مستخدمين آخرين نشرت بخصوصية عامة وترى فيس بوك أنها قد تهمك وتقترحها لتصفحها.

بهذه الميزة فإن فيس بوك أصبح بداخله انستجرام كامل! ولمن يحب تصفح المحتوى البصري فإن هذه الميزة ستكون الملاذ الأخير لهم بعيداً عن آخر الأخبار المليئ بالنصوص والروابط فقط.

كما توفر فيس بوك تصفح فيديوهات شائعة أخرى بعد مشاهدة أي فيديو منذ خمسة أعوام، فإنها الآن تختبر أن تقدم شيء مشابه لكن بخصوص الصور.

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هذه الميزة من شأنها أن ترفع الزمن الذي يقضيه المستخدم داخل التطبيق حيث أنها تعرض المزيد من الصور التي يسهل تصفحها مقارنة بالمنشورات النصية إذ أنها تعرض الصورة بحجم كبير مع 65 محرف من الوصف النصي إن وجد.

الميزة الآن قيد الاختبار على نطاق ضيق وعلى الأرجح ستوسع لاحقاً دائرة الاختبار قبل أن تعتمدها رسمياً.

التدوينة فيس بوك تختبر تصفح الصور على تطبيقها مثل انستجرام ظهرت أولاً على عالم التقنية.