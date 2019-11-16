سانا: عناصر إرهابية تستهدف بلدتى الجيد والرصيف بسوريا بقذائف صاروخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت بلدتا "الجيد" و"الرصيف" بريف حماة الشمالى الغربى السورى، اليوم السبت، لعدة هجمات صاروخية نفذتها عناصر إرهابية. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية منازل الأهالى فى بلدتى الجيد والرصيف التابعة لناحية قلعة المضيق فى منطقة السقيلبية بالريف الشمالي. Advertisements وأشارت إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بأضرار مادية فى بعض الممتلكات والمزارع المحيطة بالبلدتين دون وقوع إصابات بين المواطنين. وتنتشر فى إدلب وريفها عناصر إرهابية معظمها تنتمى إلى تنظيم (جبهة النصرة) تعتدى على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالى العاملة على حمايتها.

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