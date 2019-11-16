دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مؤسس ويكيبيديا يطلق مشروعه الجديد وهو شبكة اجتماعية تدعى WikiTribune أو اختصاراً WT:Social وسيتم تمويلها عبر التبرعات لا الإعلانات.

منذ اسبوعين تم إتاحة الشبكة الاجتماعية أمام المشتركين على نطاق ضيق وبطيئ ولديها حالياً بحدود 85 ألف مشترك، والإشتراك مجاني، لكن لو أردت أن تشترك فوراً بدون انتظار يمكنك الحصول على عضوية مدفوعة بقيمة 13 دولار شهرياً أو 100 دولار سنوياً حتى تتمكن من النشر والكتابة في المجموعات.

بالأصل كان مشروع WikiTribune يهدف إلى أن يصبح موقع أخبار عالمي مبني على مساهمات الصحفيين المحترفين والمواطنين العامة، لكنه الآن أصبح على شكل شبكة اجتماعية مبنية على المحتوى الإخباري بقسم كبير منه.

في الصفحة الرئيسية لحسابك يمكنك إما مشاركة روابط الأخبار، أو كتابة منشورات، وهناك خاصية المجموعات والتي تسميها SubWikis يمكنك الانضمام إليها، كذلك الإشارة للموضوعات عبر الوسوم ومتابعتها ومتابعة الاهتمامات.

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حالياً يتم ترتيب المنشورات في الصفحة الرئيسية حسب زمن نشرها، لكن هناك خطة لترتيب المنشورات حسب تقييمها من أجل عرض المنشورات الأعلى جودة أولاً.

لا تهدف الشبكة الاجتماعية التفوق على فيس بوك أو تويتر منذ اليوم الأول، انما تسعى لتحسين جودة المحتوى المنشور عليها وبناء مجتمعات متخصصة وغنية بالمحتوى.

التدوينة مؤسس ويكيبيديا يطلق شبكة اجتماعية بدون إعلانات ظهرت أولاً على عالم التقنية.